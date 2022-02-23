Штаб ООС: Російська армія на Донбасі за добу 96 разів відкривала вогонь, загинув один український військовий

Російська армія на окупованому Донбасі за минулу добу 96 разів відкривала вогонь, 81 із цих обстрілів був із забороненої зброї.

Про це штаб Операції обʼєднаних сил повідомив у зведенні станом на 07:00 середи, 23 лютого.

Так, за минулу добу російські військові вісім разів обстрілювали місто Щастя Луганської області, зокрема із систем залпового вогню «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Під обстрілами були і місто Маріуполь, тричі село Широкіно, 10 разів Новотроїцьке, двічі містечко Красногорівка, двічі Марʼїнка, пʼять разів село Водяне, тричі село Жовте — це Донецька область. У Луганській області російські військові двічі обстрілювали селище Трьохізбенка, тричі Станицю Луганську, двічі Новозванівку, двічі місто Попасна.

Унаслідок обстрілу один український військовий помер від осколкових поранень, один поранений військовий шпиталізований, ще пʼять українських бійців отримали бойове травмування.