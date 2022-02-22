Росія обстріляла Попасну і Красногорівку — 10 тисяч людей залишилися без світла і води, а один військовий загинув

Станом на 19:00 22 лютого російська армія 72 рази обстріляла прифронтові села вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Поранення отримав один військовослужбовець, ще пʼятеро — бойові травмування.
Один воїн отримав поранення несумісне з життя, інформує прес-центр ООС.
Російські солдати використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стртілецьку зброю.
Внаслідок обстрілів понад три тисячі жителів Попасної (Луганська область) залишилися без водопостачання, бо снаряд пошкодив електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3 (колишній Стахановець).
Водночас сім тисяч жителів Красногорівки (Донецька область) знову залишилися без електропостачання.
А під час обстрілу Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель. Про цеповідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він додав, що 50-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки.
Від початку загострення ситуації [17 лютого] бойовики 498 разів обстріляли прифронтові села, здебільшого використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли. Уже 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».