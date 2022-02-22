«Економічний патріотизм». Зеленський оголосив про заходи на підтримку економіки

Президент Володимир Зеленський оголосив про заходи на підтримку української економіки. Цю програму він назвав «економічним патріотизмом».

Про це він повідомив у зверненні 22 лютого.

«Патріот — це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва», — пояснив Зеленський.

За його словами, будуть створені цільові програми підтримки окремих галузей, а також буде зменшено податкове навантаження на бізнес і обмежено перевірки.

Крім цього, Зеленський пообіцяв зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках.

Президент анонсував, що 23 лютого проведе зустріч із топ-50 українського великого бізнесу. Він наголосив, що всі вони мають лишитися в Україні і допомагати економіці, поки військові захищатимуть країну.

«Зараз всім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави. Перед записом цього відео я зустрівся з усіма лідерами парламентських фракцій і груп. Усі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики, всі партії одного кольору — синьо-жовтого», — заявив Зеленський.