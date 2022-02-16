Європарламент затвердив виділення Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги

Європейський парламент затвердив виділення Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги. Кошти виділять двома траншами.
Про це у своєму Twitter повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Вітаю рішення Європарламенту надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 мільярда. ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності й економічної та фінансової стабільності України», — написав він.
За відповідне рішення проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 виступили проти, 41 євродепутат утримався.
Тепер Україна має погодити з ЄС Меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть вказані необхідні реформи для отримання коштів. Першу частину грошей Україна отримає одразу після підписання Меморандуму, а другу — після виконання умов документу.
Крім цього, 16 лютого в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації на українських кордонах. Керівництво Європарламенту та лідери всіх політичних груп ухвалили спільну заяву, у якій засудили стягування російських військ і створення загрози для України. Вони також зазначили, що підтримують рішучу відповідь ЄС на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених кредитів, так і з грантів.
- Вона пояснила, що тільки-но Рада ЄС і Європарламент ухвалять рішення про цю допомогу, одразу розпочнеться швидка виплата першого траншу — €600 мільйонів. Також ЄС розпочне роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для модернізації України.