Европарламент утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи

Европейский парламент утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи. Средства выделят двумя траншами.

Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Приветствую решение Европарламента предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 миллиарда. ЕС еще раз демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и экономической и финансовой стабильности Украины», — написал он.

За соответствующее решение проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 выступили против, 41 евродепутат воздержался.

Теперь Украина должна согласовать с ЕС Меморандум о взаимопонимании, в котором будут указаны необходимые реформы для получения средств. Первую часть денег Украина получит сразу после подписания Меморандума, а вторую — после выполнения условий документа.

Кроме этого, 16 февраля в Европарламенте прошли дебаты по ситуации на украинских границах. Руководство Европарламента и лидеры всех политических групп приняли совместное заявление, в котором осудили стягивание российских войск и создание угрозы для Украины. Они также отметили, что поддерживают решительный ответ ЕС на любую дальнейшую агрессию России против Украины.