Европарламент утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи

Европейский парламент утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи. Средства выделят двумя траншами.
Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Приветствую решение Европарламента предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 миллиарда. ЕС еще раз демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и экономической и финансовой стабильности Украины», — написал он.
За соответствующее решение проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 выступили против, 41 евродепутат воздержался.
Теперь Украина должна согласовать с ЕС Меморандум о взаимопонимании, в котором будут указаны необходимые реформы для получения средств. Первую часть денег Украина получит сразу после подписания Меморандума, а вторую — после выполнения условий документа.
Кроме этого, 16 февраля в Европарламенте прошли дебаты по ситуации на украинских границах. Руководство Европарламента и лидеры всех политических групп приняли совместное заявление, в котором осудили стягивание российских войск и создание угрозы для Украины. Они также отметили, что поддерживают решительный ответ ЕС на любую дальнейшую агрессию России против Украины.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов.
- Она объяснила, что как только Совет ЕС и Европарламент примут решение об этой помощи, сразу начнется быстрая выплата первого транша — €600 миллионов. Также ЕС приступит к работе над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для модернизации Украины.