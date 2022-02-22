«Экономический патриотизм». Зеленский объявил о мерах по поддержке экономики

Президент Владимир Зеленский объявил о мерах по поддержке украинской экономики. Эту программу он назвал «экономическим патриотизмом».

Об этом он сообщил в обращении 22 февраля.

«Патриот — это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Потому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства», — пояснил Зеленский.

По его словам, будут созданы целевые программы поддержки отдельных отраслей, а также будет уменьшена налоговая нагрузка на бизнес и ограничены проверки.

Кроме этого, Зеленский пообещал снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках.

Президент анонсировал, что 23 февраля проведет встречу с топ-50 украинского крупного бизнеса. Он подчеркнул, что все они должны остаться в Украине и помогать экономике, пока военные будут защищать страну.

«Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства. Перед записью этого видео я встретился со всеми лидерами парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики, все партии одного цвета — сине-желтого», — заявил Зеленский.