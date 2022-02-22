Депутат Київради Трубіцин, якого підозрюють у хабарництві, вийшов зі «Слуги народу»

Депутат Київради Владислав Трубіцин призупинив своє членство у партії «Слуга народу». Йому оголосили підозру у хабарництві.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі очільниця партії Олена Шуляк.

«Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть не зазначаючи підстав», — пояснила вона.

Тому партія «відпустила» Трубіцина.