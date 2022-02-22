Депутат Київради Трубіцин, якого підозрюють у хабарництві, вийшов зі «Слуги народу»

Депутат Київради Владислав Трубіцин призупинив своє членство у партії «Слуга народу». Йому оголосили підозру у хабарництві.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі очільниця партії Олена Шуляк.
«Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть не зазначаючи підстав», — пояснила вона.
Тому партія «відпустила» Трубіцина.
- 9 лютого детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина та ще пʼятьох його пособників на одержанні 1,26 млн грн хабаря. 11 лютого їх відправили під варту — Трубіцину дали два місяці із заставою. Через кілька днів депутат вийшов із СІЗО під заставу у 15 млн гривень.
- Пізніше НАБУ показало відео розмов Трубіцина із пʼятьма фігурантами. Як стверджує НАБУ, на записах міститься інформація про незаконну схему організації торгівлі.