Депутат Киевсовета Трубицын, подозреваемый во взяточничестве, вышел из «Слуги народа»

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын приостановил свое членство в партии «Слуга народа». Ему объявили подозрение во взяточничестве.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава партии Елена Шуляк.
«Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований», — пояснила она.
Поэтому партия «отпустила» Трубицына.
- 9 февраля детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына и еще пятерых его пособников на получении 1,26 млн грн взятки. 11 февраля их отправили под стражу — Трубицыну дали два месяца с залогом. Через несколько дней депутат вышел из СИЗО под залог в 15 млн гривен.
- Позже НАБУ показало видео разговоров Трубицына с пятью фигурантами. Как утверждает НАБУ, на записях содержится информация о незаконной схеме торговой организации.