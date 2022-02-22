Депутат Киевсовета Трубицын, подозреваемый во взяточничестве, вышел из «Слуги народа»

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын приостановил свое членство в партии «Слуга народа». Ему объявили подозрение во взяточничестве.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава партии Елена Шуляк.

«Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований», — пояснила она.

Поэтому партия «отпустила» Трубицына.