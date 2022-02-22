«Україну створив український народ». Повірена у справах США Квін відреагувала на промову Путіна та визнання Росією «Л/ДНР»

Сполучені Штати засудили рішення Росії визнати незалежними самопроголошені Донецьку та Луганську «народні республіки».

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Квін наголосила, що Штати розцінюють цей крок як повну відмову Росії від зобов’язань за Мінськими угодами. Також повірена розкритикувала промову Путіна, з якою він виступив напередодні.

«Його обурливі заяви про Україну й український народ є марними, вони відображають його викривлене бачення, яке нагадує не глобального лідера, а найгірших диктаторів в історії Європи», — сказала Квін.