«Украину создал украинский народ». Поверенная в делах США Квин отреагировала на речь Путина и признание Россией «Л/ДНР»

Соединенные Штаты осудили решение России признать независимыми самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики».

Об этом заявила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

По ее словам, Штаты расценивают этот шаг как полный отказ России от обязательств по Минским соглашениям. Также поверенная раскритиковала речь Путина, с которой он выступил накануне.

«Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе бесполезны, они отражают его искаженное видение, напоминающее не глобального лидера, а худших диктаторов в истории Европы», — сказала Квин.