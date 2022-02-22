Визнання «Л/ДНР»: МЗС відкликало з Москви повіреного у справах України

Міністерство закордонних справ відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Покотила відкликали для консультацій після рішення Росії визнати незалежність самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».