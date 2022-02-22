Визнання «Л/ДНР»: МЗС відкликало з Москви повіреного у справах України

Міністерство закордонних справ відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Покотила відкликали для консультацій після рішення Росії визнати незалежність самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».
У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не бажає розривати дипвідносини з Києвом.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. 22 лютого Держдума Росії та Рада Федерації ратифікувала угоди про співпрацю з «ДНР» та «ЛНР».
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».