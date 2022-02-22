Признание «Л/ДНР»: МИД отозвал из Москвы поверенного в делах Украины

Министерство иностранных дел отозвало из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Покотило отозвали для консультаций после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».