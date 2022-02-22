Спікер Кремля: Мінські угоди більше не стоять на порядку денному

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії Мінські угоди не стоять на першому плані, головна тема — гарантії безпеки для РФ.
Про це він заявив російським журналістам, повідомляє ТАСС.
Пєсков сказав, що для РФ тема гарантій щодо нерозширення НАТО тепер на першому плані.
Імовірність екстреного саміту «нормандської четвірки», який запросила Україна, залежатиме від конкретних пропозицій для РФ. Пєсков сказав, що Кремль не піде на діалог у форматі «переливання з пустого в порожнє».
- Раніше Росія маніпулювала і змушувала Україну виконувати Мінські угоди для врегулювання ситуації на Донбасі. 21 лютого після визнання Росією «Л/ДНР» риторика Кремля змінилася.
- На засіданні Ради Безпеки ООН представник РФ заявив, що угоди залишаються актуальними, але тільки для Києва — Росія нібито не є стороною Мінських угод, хоча у 2015 році від Росії підпис поставив посол РФ в Україні Михайло Зурабов.