Спикер Кремля: Минские соглашения больше не стоят на повестке дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России Минские соглашения не стоят на первом плане, главная тема — гарантии безопасности для РФ.
Об этом он заявил российским журналистам, передает ТАСС.
Песков сказал, что для РФ тема гарантий о нерасширении НАТО теперь на первом плане.
Вероятность экстренного саммита «нормандской четверки», о котором запросила Украина, будет зависеть от конкретных предложений для РФ. Песков сказал, что Кремль не пойдет на диалог в формате «переливания из пустого в порожнее».
- Ранее Россия манипулировала и заставляла Украину выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе. 21 февраля после признания Россией «Л/ДНР» риторика Кремля изменилась.
- На заседании Совбеза ООН представитель РФ заявил, что соглашения остаются актуальными, но только для Киева — Россия якобы не является стороной Минских соглашений, хотя в 2015 году от России подпись поставил посол РФ в Украине Михаил Зурабов.