Україна вимагає скликати Радбез ООН через рішення Росії щодо окупованого Донбасу

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через рішення Росії визнати «незалежними» псевдореспубліки «ЛНР» та «ДНР».
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив вночі 22 лютого.
Відповідне звернення Україна вже передала в Радбез.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Рада Безпеки ООН має зібратися якнайшвидше через це рішення Росії.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази. У них Путін доручив ввести війська на окупований Донбас для «підтримки миру». Голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвали рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права. В Євросоюзі наголосили, що відповідь обов’язково буде.
- Росія уточнила, що визнає «ЛНР» та «ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені, тобто РФ не претендує на всю Донецьку та Луганську області.