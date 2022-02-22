Украина требует созвать Совбез ООН из-за решения России по оккупированному Донбассу

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России признать «независимыми» псевдореспублики «ЛНР» и «ДНР».

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил ночью 22 февраля.

Соответствующее обращение Украина уже передала в Совбез.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Совет Безопасности ООН должен собраться как можно скорее из-за этого решения России.