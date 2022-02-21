Авіакомпанії Air France та Vueling призупинили польоти з України до Парижу. Але українські авіакомпанії продовжуватимуть виконувати рейси за цим маршрутом.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Авіакомпанія МАУ продовжуватиме виконувати рейси з Києва до Парижу згідно з графіком. До того ж, МАУ візьме для цих рейсів літак із більшою кількістю місць.

Також Мінінфраструктури веде перемовини з Lufthansa Group для передачі прав на їхні рейси з України іншим авіакомпаніям. На ці напрямки планують пустити додаткові рейси.

У Air France розповіли, що рейси скасували до «подальшого сповіщення». Там планують переглянути своє рішення у найближчі тижні.