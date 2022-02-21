Авіакомпанії Air France та Vueling призупинили польоти з України до Парижу. Але українські авіакомпанії продовжуватимуть виконувати рейси за цим маршрутом.
Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Авіакомпанія МАУ продовжуватиме виконувати рейси з Києва до Парижу згідно з графіком. До того ж, МАУ візьме для цих рейсів літак із більшою кількістю місць.
Також Мінінфраструктури веде перемовини з Lufthansa Group для передачі прав на їхні рейси з України іншим авіакомпаніям. На ці напрямки планують пустити додаткові рейси.
У Air France розповіли, що рейси скасували до «подальшого сповіщення». Там планують переглянути своє рішення у найближчі тижні.
- На тлі ризику вторгнення польоти в Україну припинила авіакомпанія KLM. Українській МАУ довелося відправити до Іспанії пʼять літаків на вимогу лізингодавця. У Ryanair запевнили, що не будуть скасовувати рейси, поки немає війни. Wizz Air відклала запуск і поновлення понад 10 рейсів з України.
- Уряд вирішив спрямувати кошти для створення спеціального фонду для покриття страхування іноземних літаків. На цей фонд виділять майже 17 млрд гривень.