Авиакомпании Air France и Vueling приостановили полеты из Украины в Париж. Но украинские авиакомпании будут продолжать выполнять рейсы по этому маршруту.
Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Авиакомпания МАУ будет продолжать выполнять рейсы из Киева в Париж согласно графику. К тому же МАУ возьмет для этих рейсов самолет с большим количеством мест.
Также Минифраструктуры ведет переговоры с Lufthansa Group для передачи прав на их рейсы из Украины другим авиакомпаниям. На эти направления планируется пустить дополнительные рейсы.
В Air France рассказали, что рейсы отменили до «дальнейшего уведомления». Там планируют пересмотреть свое решение в ближайшие недели.
- На фоне риска вторжения полеты в Украину прекратила авиакомпания KLM. Украинской МАУ пришлось отправить в Испанию пять самолетов по требованию лизингодателя. В Ryanair заверили, что не будут отменять рейсы, пока нет войны. Wizz Air отложила запуск и возобновление более 10 рейсов из Украины.
- Правительство решило направить средства для создания специального фонда для покрытия страхования иностранных самолетов. На этот фонд выделят около 17 млрд гривен.