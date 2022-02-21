Авиакомпании Air France и Vueling приостановили полеты из Украины в Париж. Но украинские авиакомпании будут продолжать выполнять рейсы по этому маршруту.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Авиакомпания МАУ будет продолжать выполнять рейсы из Киева в Париж согласно графику. К тому же МАУ возьмет для этих рейсов самолет с большим количеством мест.

Также Минифраструктуры ведет переговоры с Lufthansa Group для передачи прав на их рейсы из Украины другим авиакомпаниям. На эти направления планируется пустить дополнительные рейсы.

В Air France рассказали, что рейсы отменили до «дальнейшего уведомления». Там планируют пересмотреть свое решение в ближайшие недели.