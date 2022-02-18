Лоукост Wizz Air отсрочил возобновление и старт десятка рейсов из Украины

Венгерский лоукост Wizz Air отложил запуск и возобновление ряда рейсов из аэропортов Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом сообщает портал Lowcost Avia, который проанализировал системы бронирования билетов.

Из Киева в Зальцбург и Болонью рейсы стартуют с 3 октября, а не с 29 марта, как планировалось. В Катанию полеты из столицы Украины начнутся с 5 мая (вместо 27 марта), в Неаполь — с 3 мая вместо 29 марта. Рейсы из Киева в Порту начнутся с 22 сентября (планировался старт на 7 июля), а в Базель с 6 июля.

Рейсы из Львова в Милан возобновят с 29 марта, в Неаполь с 27 марта, а в Вильнюс с 10 апреля.

Из Харькова рейсы в Вену возобновят с 6 апреля, а в Пардубице с 22 сентября. Рейсы из Харькова в Таллинн отменены с 18 февраля по 26 марта.

Из Одессы в Афины Wizz Air начнет летать с 20 сентября, в Венецию с 12 апреля, в Рим с 11 апреля, а в Братиславу с 21 июня.