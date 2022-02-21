«Вітаємо ініціативу». Україна підтримала проведення безпекового саміту за участі Байдена та Путіна

Україна позитивно оцінює ініціативу саміту з «безпеки і стабільності в Європі» за участі президентів США й Росії.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що вночі мав телефонну розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном і він розповів йому про цю ініціативу.

«Ми вітаємо цю ініціативу. Ми вважаємо, що будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення, варті того. Держсекретар Блінкен запевнив мене, як це було і досі, що жодних рішень щодо України не будуть приймати у нас за спиною. І ми будемо тісно координуватися, щоб синхронізувати позиції і забезпечити те, що наші інтереси враховуються», — сказав міністр.