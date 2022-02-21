«Вітаємо ініціативу». Україна підтримала проведення безпекового саміту за участі Байдена та Путіна

Україна позитивно оцінює ініціативу саміту з «безпеки і стабільності в Європі» за участі президентів США й Росії.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що вночі мав телефонну розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном і він розповів йому про цю ініціативу.
«Ми вітаємо цю ініціативу. Ми вважаємо, що будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення, варті того. Держсекретар Блінкен запевнив мене, як це було і досі, що жодних рішень щодо України не будуть приймати у нас за спиною. І ми будемо тісно координуватися, щоб синхронізувати позиції і забезпечити те, що наші інтереси враховуються», — сказав міністр.
Він висловив сподівання, що Байден і Путін після переговорів вийдуть із домовленістю про те, що Кремль забере свої війська від українських кордонів. «Це було б чіткою вказівкою на те, що Росія готова йти на деескалацію. Якщо цього не станеться, це означатиме, що РФ планує діяти за тою ж логікою», — додав Кулеба.
- 20 лютого президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном із Путіним. Сторони домовилися про зустріч у «нормандському форматі» та розблокувати засідання ТКГ. Після цього Макрон зателефонував президенту Володимиру Зеленському і Байдену, а потім знову Путіну. В ніч на 21 лютого стало відомо, що Байден та Путін погодилися на участь у саміті.
- Росія продовжує тримати навколо України понад 150 тисяч військових і тисячі одиниць техніки. Паралельно на Донбасі з 17 лютого тривають масштабні обстріли. Засідання ТКГ Росія зриває.