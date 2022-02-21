Путін і Байден згодні на участь у саміті з безпеки. Його запропонував Макрон

Президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з «безпеки і стабільності в Європі», який їм запропонував президент Франції Емманюель Макрон.
Про це повідомляють Єлисейський палац і Білий дім.
Центральною темою саміту буде Україна — ситуація на Донбасі та загроза вторгнення військ РФ. Вказано, що президенти Джо Байден і Володимир Путін «прийняли принцип саміту», але він відбудеться лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.
Підготувати саміт мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі 24 лютого.
- 20 лютого президент Франції Макрон поговорив телефоном із Путіним. Сторони домовилися про зустріч у «нормандському форматі» та розблокувати засідання ТКГ. Після цього Макрон зателефонував Зеленському і Байдену, а потім знову Путіну.
- Росія продовжує тримати навколо України понад 150 тисяч військових і тисячі одиниць техніки. Паралельно на Донбасі з 17 лютого тривають масштабні обстріли. Засідання ТКГ Росія зриває.