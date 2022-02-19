Бойовики 98 разів від початку доби відкривали вогонь. Обстріли ведуться з житлових районів

Від початку доби 19 лютого окупаційні війська 98 разів обстріляли населені пункти уздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Здібільшого бойовики стріляють з установок, які розміщені в селах та містах.

Про це повідомив командувач операції Обʼєднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк на брифінгу в Краматорську.

«За останні три дні обстановка на Донбасі суттєво ускладнюється. Якщо враховувати останні місяці, то в середньому було до 5 порушень режиму тиші за добу, а 17 лютого — вже 60», — зазначив Павлюк.

Він нагадав, що за добу загинули двоє українських військових та ще четверо отримали поранення.

«Вся цинічність обстрілів у тому, що вони здебільшого проводяться з населених пунктів. Артилерія супротивника веде вогонь, прикриваючись цивільним населенням. Ми принципово не ведемо вогонь по людях, місцевому населенню», — резюмував спікер.

Від початку загострення ситуації бойовики 224 рази обстріляли прифронтові села, здебільшого використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.