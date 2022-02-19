Боевики 98 раз с начала суток открывали огонь. Обстрелы ведутся из жилых районов

С начала суток 19 февраля оккупационные войска 98 раз обстреляли населенные пункты вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В основном боевики стреляют из установок, расположенных в селах и городах.

Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк на брифинге в Краматорске.

«За последние три дня обстановка на Донбассе существенно усложняется. Если учитывать последние месяцы, то в среднем было до 5 нарушений режима тишины в сутки, а 17 февраля — уже 60», — отметил Павлюк.

Он напомнил, что за сутки погибли двое украинских военных и еще четверо получили ранения.

«Вся циничность обстрелов в том, что они в большинстве своем осуществляются из населенных пунктов. Артиллерия противника уводит огонь, прикрываясь гражданским населением. Мы принципиально не ведем огонь по людям, местному населению», – резюмировал спикер.

С начала обострения ситуации боевики 224 раза обстреляли прифронтовые села, в основном используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.