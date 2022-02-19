Окупанти обстріляли власні позиції під Маріуполем і звинувати ЗСУ у «провокаціях»

Окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння власні позиції поблизу населеного пункту Пікузи. Тепер вони намгаються звинуватити в цьому Збройні сили України.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ «Схід».

Таким чином бойовики намагалися створити «картинку» для російських медіа, щоб переконати глядачів «у провокаціях ЗСУ».

Крім того, у суботу близько четвертої ранку бойовики обстріляли позиції українських захисників в районі населеного пункту Водяне.

«За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви в районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових», — розповіли у пресслужбі.