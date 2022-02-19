Окупанти обстріляли власні позиції під Маріуполем і звинувати ЗСУ у «провокаціях»

Окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння власні позиції поблизу населеного пункту Пікузи. Тепер вони намгаються звинуватити в цьому Збройні сили України.
Про це повідомляє пресслужба ОТУ «Схід».
Таким чином бойовики намагалися створити «картинку» для російських медіа, щоб переконати глядачів «у провокаціях ЗСУ».
Крім того, у суботу близько четвертої ранку бойовики обстріляли позиції українських захисників в районі населеного пункту Водяне.
«За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви в районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових», — розповіли у пресслужбі.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману. За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.