Оккупанты обстреляли собственные позиции под Мариуполем и обвинили ВСУ в «провокациях»

Оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения свои позиции вблизи населенного пункта Пикузы. Теперь они обвиняют в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ «Восток».

Таким образом, боевики пытались создать «картинку» для российских медиа, чтобы убедить зрителей «в провокациях ВСУ».

Кроме того, в субботу около 4 часов утра боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное.

«По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных», — рассказали в пресс-службе.