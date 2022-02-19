Унаслідок обстрілів бойовиків понад 20 населених пунктів на Донеччині залишилися без води

Унаслідок обстрілу бойовиками насосної станції Південно-Донбаського водогону мешканці цілої низки міст Донеччини опинилися без води.
Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
Обстріл стався близько третьої години ночі. «Без води залишилися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району, а також окуповані Докучаєвськ та Оленівка. Маріупольське РВУ переведене на забір зі Старокримського водосховища, у якому жорсткість води у два рази перевищує нормативи», — написав Кириленко.
Голова ВЦА додав, що ремонтні роботи проведуть після отримання режиму «тиші» та надання гарантій безпеки. Зараз комунальне підприємство «Вода Донбасу» займається придбанням та доставкою нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає.
- За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
- Нинішнє загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.