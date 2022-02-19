В результате обстрелов боевиков более 20 населенных пунктов Донецкой области остались без воды

В результате обстрела боевиками насосной станции Южно-Донбасского водопровода жители целого ряда городов Донецкой области оказались без воды.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Обстрел произошел около трех часов ночи. «Без воды остались Покровск, Мирноград, Угледар, Селидово, Новогродовка, Горняк, Курахово, Доброполье, Родинское, Белецкое, Белозерка, Новодонецкое, Новотроицкое, Владимировка, Волноваха и 9 населенных пунктов Волновахского района, а также оккупированые Докучаевск и Оленовка. Мариупольское отделение переведено на забор из Старокрымского водохранилища, в котором жесткость воды в два раза превышает нормативы», — написал Кириленко.

Глава ВГА добавил, что ремонтные работы проведут после получения режима «тишины» и гарантий безопасности. Сейчас коммунальное предприятие «Вода Донбасса» занимается приобретением и доставкой нового оборудования, поскольку поврежденное восстановлению не подлежит.