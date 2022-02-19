Бойовики за добу 66 разів обстріляли українські позиції на Донбасі — під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів

Протягом останньої доби бойовики 66 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.

52 обстріли велися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під вогнем опинилися 33 населені пункти Донецької та Луганської областей, деякі з яких — по кілька разів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.