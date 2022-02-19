ТКГ запланувала екстрене засідання через ескалацію на Донбасі на 19 лютого

Тристороння контактна група проведе екстрене засідання через ескалацію на Донбасі. Його запланували на 19 лютого.
Про це повідомив у своєму Twitter спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мікко Кіннунен.
«Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтра вранці. Ситуація з безпекою на Донбасі та вздовж лінії зіткнення дуже тривожна», — зазначив він.
Напередодні українська сторона попросила про екстрене засідання в ТКГ через збільшення обстрілів на Донбасі, але російська сторона відмовилася.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.