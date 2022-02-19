ТКГ запланувала екстрене засідання через ескалацію на Донбасі на 19 лютого

Тристороння контактна група проведе екстрене засідання через ескалацію на Донбасі. Його запланували на 19 лютого.

Про це повідомив у своєму Twitter спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мікко Кіннунен.

«Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтра вранці. Ситуація з безпекою на Донбасі та вздовж лінії зіткнення дуже тривожна», — зазначив він.

Напередодні українська сторона попросила про екстрене засідання в ТКГ через збільшення обстрілів на Донбасі, але російська сторона відмовилася.