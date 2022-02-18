США вважають Росію відповідальною за останню кібератаку на українські банки

У Білому домі вважають, що Росія відповідальна за нещодавню кібератаку на українські банки. Там вважають, що за хакерами стоїть російський уряд.

Про це на брифінгу повідомила заступниця радника президента США з нацбезпеки Енн Нюбергер.

За її словами, Росія причетна до нещодавньої DDoS-атаки на українські банки та сайти оборонних відомств.

«Ми вважаємо, що російський уряд відповідальний за широкомасштабні кібератаки на українські банки цього тижня», — підкреслила вона.

Нюбергер розповіла, що Штати володіють інформацією про зв’язки російської розвідки з великими масивом даних, який передавався на українські домени. За даними США, російські хакери проникнули в українські мережі, щоб зібрати розвідувальні дані.