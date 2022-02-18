США считают Россию ответственной за последнюю кибератаку на украинские банки

В Белом доме считают, что Россия ответственна за недавнюю кибератаку на украинские банки. Там считают, что за хакерами стоит российское правительство.
Об этом на брифинге сообщила заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.
По ее словам, Россия причастна к недавней DDoS-атаке на украинские банки и сайты оборонных ведомств.
«Мы считаем, что российское правительство ответственно за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе», — подчеркнула она.
Нюбергер рассказала, что Штаты владеют информацией о связях российской разведки с большим массивом данных, который передавался на украинские домены. По данным США, российские хакеры проникли в украинские сети, чтобы собрать разведывательные данные.
- Утром 15 февраля клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов. Во второй половине дня начались перебои в работе сайтов ПриватБанка и Сбербанка: из-за хакерской атаки не работали приложения банков, невозможно было рассчитаться картой и перевести деньги. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Работу банковских сайтов возобновили вечером того же дня.
- Кибератаки также получил портал «Дія». Полиция начала расследование. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакерская атака 15 февраля была самой масштабной в истории Украины. Федоров напомнил, что атака шла из России, Китая, Чехии и Узбекистана. Ее стоимость он оценил в миллионы долларов, а целью назвал дестабилизацию ситуации.