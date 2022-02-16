Кибератака на госсайты и банки 15 февраля была самой масштабной в истории Украины. Атака велась на госуровне

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакерская атака 15 февраля была самой масштабной в истории Украины.

Об этом он заявил на брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка.

«Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время», — сказал он, добавив, что ее явно вело иностранное правительство.

Федоров напомнил, что атака шла из России, Китая, Чехии и Узбекистана. Ее стоимость он оценил в миллионы долларов США, а целью назвал дестабилизацию ситуации. Министр говорит, что атака носит беспрецедентный характер, но хакерам не удалось достичь поставленных целей. Сейчас ситуация контролируемая.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора заявил, что атака по масштабу слаженности была схожа с атаками 13-14 января, но инструменты у хакеров были другие. При этом он не исключает, что за ними может стоять один и тот же заказчик.

Представитель Нацбанка отвечая на вопрос журналистов заверил, что банки Украины и их системы не пострадали. Он акцентировал на том, что у каждого банка своя защитная система и «положить» всю банковскую сеть страны «не реально».