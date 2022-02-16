Хакерская атака на сайт Минобороны Украины продолжается

Министерство обороны сообщило, что кибератака на сайт ведомства продолжается в эти минуты.

На официальный портал Минобороны идет DDoS-атака, которая направлена на максимальную перегрузку серверных мощностей, на которых работает сайт. Хакерам удалось найти уязвимые места в коде сайта. Специалисты по кибербезопасности активизировали дополнительную защиту и получили техподдержку от американских коллег. Весь трафик сайта перенаправили на дополнительный сервис защиты, который находится в США.

«Мы понимаем природу атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями», — заявили в ведомстве, добавив, что работа сайта вскоре будет восстановлена.

В Минобороны предупредили, что атаки иногда будут повторяться, пока сайт не будет профессионально обновлен. Минобороны уже запланировало период соответствующих работ.