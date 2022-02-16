Кібератака на держсайти і банки 15 лютого була наймасштабнішою в історії України. Атака велася на держрівні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що атака хакерів 15 лютого була наймасштабнішою в історії України.

Про це він заявив на брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзвʼязку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.

«Вчора, 15 лютого, було здійснено наймасштабнішу в історії України DDоS-атаку на урядові сайти, банківський сектор. Вчора всі органи, які відповідають за кібербезпеку, працювали, щоб протистояти цим атакам і ліквідувати їх найближчим часом», — сказав він, додавши, що її явно вів іноземний уряд.

Федоров нагадав, що атака йшла з Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану. Її вартість він оцінив у мільйони доларів, а цілю назвав дестабілізацію ситуації. Міністр каже, що атака має безпрецедентний характер, але хакерам не вдалося досягти поставленої мети. Наразі ситуація контрольована.

Заступник голови Держспецзвʼязку Віктор Жора заявив, що атака за масштабом злагодженості була схожа на атаки 13-14 січня, але інструменти у хакерів були інші. При цьому він не виключає, що за ними може стояти той самий замовник.

Представник Нацбанку, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що банки України і їхні системи не постраждали. Він акцентував на тому, що кожен банк має свою захисну систему і «покласти» всю банківську мережу країни «не реально».