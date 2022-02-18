Українська розвідка попереджає, що бойовики на Донбасі мінують обʼєкти цивільної інфраструктури і можуть влаштувати теракти

Українська розвідка попереджає, що бойовики на Донбасі можуть влаштувати теракти. Для цього вони мінують обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляється у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

«Служба звʼязків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки обʼєктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах», — йдеться у повідомленні.

Тому у розвідці закликають донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.