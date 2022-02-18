Українська розвідка попереджає, що бойовики на Донбасі мінують обʼєкти цивільної інфраструктури і можуть влаштувати теракти

Українська розвідка попереджає, що бойовики на Донбасі можуть влаштувати теракти. Для цього вони мінують обʼєкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляється у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
«Служба звʼязків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки обʼєктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах», — йдеться у повідомленні.
Тому у розвідці закликають донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.