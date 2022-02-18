Бойовики відмовилися від екстреного засідання ТКГ через ескалацію на Донбасі

Бойовики «Л/ДНР» відмовилися збиратися на екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію на Донбасі. З відповідною пропозицією виступила українська сторона.
Про це йдеться у заявах так званих «МЗС Л/ДНР», які поширюють підконтрольні бойовикам медіа.
Вони знову звинуватили ЗСУ в обстрілах окупованої території, а тому не бачать сенсу зустрічатися в рамках Тристоронньої контактної групи.
Напередодні українська делегація у Тристоронній контактній групі попросила ОБСЄ невідкладно скликати позачергові консультації групи з питань безпеки, а також засідання у «мінському форматі». Причина — численні обстріли на Донбасі з боку бойовиків.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. Поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема український військовий.
- Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.