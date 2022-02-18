Боевики отказались от экстренного заседания ТКГ из-за эскалации на Донбассе

Боевики «Л/ДНР» отказались собираться на экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации на Донбассе. С соответствующим предложением выступила украинская сторона.

Об этом говорится в заявлениях так называемых «МИД Л/ДНР», которые распространяют подконтрольные боевикам медиа.

Они снова обвинили ВСУ в обстрелах оккупированной территории, а потому не видят смысла встречаться в рамках Трехсторонней контактной группы.

Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе попросила ОБСЕ безотлагательно созвать внеочередные консультации группы по безопасности, а также заседания в «минском формате». Причина – многочисленные обстрелы на Донбассе со стороны боевиков.