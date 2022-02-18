Голову Нацвідбору на «Євробачення-2022» Ярослава Лодигіна звільнили

Голову Нацвідбору на «Євробачення-2022», члена правління «Суспільного» Ярослава Лодигіна звільнили з посади.
Як повідомляє «Суспільне», рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії за згодою обох сторін.
Раніше Лодигін сам казав, що готовий піти у відставку на тлі скандалу з переможницею Нацвідбору Alina Pash. Свого слова він дотримав, повідомив голова комітету з аудиту Вадим Міський і додав, що Лодигін може продовжити роботу на «Суспільному» на іншій посаді.
- Alina Pash 12 лютого перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак у соцмережах з’явилися підозри, що надана нею довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ підтвердили, що таку довідку не видавали, а відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- У команді співачки повідомили, що довідку отримав член її команди, але там не дізнавалися, у який спосіб. Через цей скандал Alina Pash повідомила, що розірвала відносини зі своїм директором.
- 16 лютого «Суспільне» повідомило, що Alina Pash дискваліфікували за порушення правил відбору. Водночас артистка заявила, що сама відмовилася від участі в «Євробаченні».