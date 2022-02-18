Глава Нацотбора на «Евровидение-2022» Ярослав Лодыгин уволен

Глава Нацотбора на «Евровидение-2022», член правления «Суспільного» Ярослав Лодыгин уволен с занимаемой должности.
Как сообщает «Суспільне», решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании по обоюдному согласию сторон.
Ранее Лодыгин сам говорил, что готов уйти в отставку из-за скандала с победительницей Нацотбора Alina Pash. Свое слово он сдержал, сообщил глава комитета по аудиту Вадим Миський, добавив, что Лодыгин может продолжить работу на «Суспільном» в другой должности.
- Alina Pash 12 февраля победила в Нацотборе на «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако в соцсетях появились подозрения, что предоставленная ею справка поддельная. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность. В ГПСУ подтвердили, что такую справку не выдавали, а ведомство хранит информацию только в течение пяти лет.
- В команде певицы сообщили, что справку получил член ее команды, но там не узнавали, каким образом. Из-за этого скандала Alina Pash сообщила, что разорвала отношения со своим директором.
- 16 февраля «Суспільне» сообщило, что Alina Pash дисквалифицировали за нарушение правил отбора. При этом артистка заявила, что сама отказалась от участия в «Евровидении».