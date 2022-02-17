Росія повідомила про повернення на бази перших військових, які брали участь у навчаннях біля українських кордонів

Росія заявила, що перші підрозділи її армії повернулися на бази після навчань, які проходили поблизу українського кордону.
Про це в четвер, 17 лютого, повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, цитує Интерфакс.
До пунктів постійної дислокації у Чечні та Дагестані повернулися військові ешелони з важкою військовою технікою, які відпрацьовували завдання на полігонах в окупованому Криму.
У Нижегородську область на свої бази повертаються ешелони з бронетехнікою підрозділів 1 танкової армії Західного військового округу, які виконували завдання на полігонах у Курській (межує із Сумською областю) та Брянській областях (межує із Чернігівською).
Трохи раніше 17 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що окупований Крим залишив черговий ешелон із військовою технікою підрозділів Південного військового округу.
- 15 і 16 лютого Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать. 16 лютого генсек НАТО і президент України заявили, що Росія не відводить війська — дані розвідок на це не вказують. При цьому розвідка Естонії стверджує, що РФ готова почати вторгнення в Україну з другої половини лютого.
- 17 лютого президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів, попри заяви Кремля про відвід військ.