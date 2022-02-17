Нардепа Кузьміних примусово доставлять до суду через чергову неявку

Нардепа від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу.
Про це із зали суду повідомляє «Слово і Діло».
Нардепа мають доставити 24 лютого о 10:00 працівники Національного антикорупційного бюро. Проконтролювати це має Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
- Нардепа Кузьміних підозрюють у тому, що він вплинув на рішення тендерного комітету за хабар у 558 тисяч гривень. Його затримали на місці злочину 28 січня. За даними слідства, він сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.
- 3 січня генпрокурор підписала Кузьміних підозру. Нардеп ігнорував повістки про виклик на допит і 3 лютого НАБУ оголосило його у розшук, а 7 лютого його затримали. Цього ж дня його доставили на засідання, але суд не зміг встановити особу нардепа. З того часу Кузьміних не прибував до суду.