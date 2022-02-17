Нардепа Кузьміних примусово доставлять до суду через чергову неявку

Нардепа від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу.

Про це із зали суду повідомляє «Слово і Діло».

Нардепа мають доставити 24 лютого о 10:00 працівники Національного антикорупційного бюро. Проконтролювати це має Спеціалізована антикорупційна прокуратура.