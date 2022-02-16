Нардеп Кузьміних знову не прийшов на засідання ВАКС

Нардеп від «Слуги народу» Сергій Кузьміних знову не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу. Тому засідання довелося перенести.

Про це пише «Центр протидії корупції».

Нардеп не з’явився на засідання разом зі своєю адвокаткою Ларисою Криворучко. Учора суд направив на її електронну пошту листа з повідомленням про дату та час засідання. З цієї пошти адвокатка потім відповідала суду.

Однак під час самого засідання Кузьміних та Криворучко повідомили, що не знали про засідання. Слухавку вони не брали. Згодом адвокатка заявила, що її телефон «тимчасово не приймає дзвінки», а телефон Кузьміних вилучили детективи.

Прокурори попросили суд застосувати примусовий привід до нардепа, оскільки той не з’являється до суду. ВАКС ухвалив рішення призначити нове засідання на 17 лютого і надіслав повідомлення до Верховної Ради з проханням посприяти врученню нардепу Кузьміних повідомлення про засідання.

Якщо ж нардеп і його адвокатка не з’являться на засідання, то суд розгляне питання про примусовий привід.