Нардеп Кузьминых снова не пришел на заседание ВАКС

Нардеп от «Слуги народа» Сергей Кузьминых снова не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения. Потому заседание пришлось перенести.
Об этом пишет «Центр противодействия коррупции».
Нардеп не явился на заседание вместе со своим адвокатом Ларисой Криворучко. Вчера суд направил на ее электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания. С этой почты адвокат потом отвечала суду.
Однако во время заседания Кузьминых и Криворучко сообщили, что не знали о заседании. Трубку они не брали. Впоследствии адвокат заявила, что ее телефон «временно не принимает звонки», а телефон Кузьминых изъяли детективы.
Прокуроры попросили суд применить принудительный привод к нардепу, поскольку он не появляется в суд. ВАКС принял решение назначить новое заседание на 17 февраля и направил сообщение в Верховную Раду с просьбой посодействовать вручению нардепу Кузьминых сообщения о заседании.
Если же нардеп и его адвокат не явятся на заседание, то суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.
- Нардеп Кузьминых подозревается в том, что он повлиял на решение тендерного комитета за взятку. Его задержали с поличным 28 января. По данным следствия, он способствовал заключению контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- 3 января генпрокурор подписала Кузьминых подозрение. Нардеп игнорировал повестки о вызове на допрос, 3 февраля НАБУ объявило его в розыск, а 7 февраля Кузьминых задержали.
- Накануне Высший антикоррупционный суд перенес избрание меры Кузьминых, потому что не смог установить личность подозреваемого — судья не принял удостоверение народного депутата в качестве подтверждения личности.