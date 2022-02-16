Нардеп Кузьминых снова не пришел на заседание ВАКС

Нардеп от «Слуги народа» Сергей Кузьминых снова не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения. Потому заседание пришлось перенести.

Об этом пишет «Центр противодействия коррупции».

Нардеп не явился на заседание вместе со своим адвокатом Ларисой Криворучко. Вчера суд направил на ее электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания. С этой почты адвокат потом отвечала суду.

Однако во время заседания Кузьминых и Криворучко сообщили, что не знали о заседании. Трубку они не брали. Впоследствии адвокат заявила, что ее телефон «временно не принимает звонки», а телефон Кузьминых изъяли детективы.

Прокуроры попросили суд применить принудительный привод к нардепу, поскольку он не появляется в суд. ВАКС принял решение назначить новое заседание на 17 февраля и направил сообщение в Верховную Раду с просьбой посодействовать вручению нардепу Кузьминых сообщения о заседании.

Если же нардеп и его адвокат не явятся на заседание, то суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.