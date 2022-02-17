Велика Британія надасть Україні £100 мільйонів. Гроші підуть на енергонезалежність від Росії

Велика Британія збільшить обсяг допомоги Україні з 88 мільйонів фунтів до 100 мільйонів фунтів. Наразі ідеться про понад 3,8 мільярдів гривень.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.

Ці кошти підуть на підтримку системи управління та енергетичної незалежності України.

Кошти виділять із британського фонду Good Governance Fund, який з 2015 року бере участь у підтримці економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.