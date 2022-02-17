Великобритания предоставит Украине £100 миллионов. Деньги пойдут на энергонезависимость от России

Великобритания увеличит объемы помощи Украине с 88 миллионов фунтов до 100 миллионов фунтов. Сейчас речь идет о более чем 3,8 миллиарда гривен.
Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Эти средства будут направлены на поддержку системы управления и энергетической независимости Украины.
Деньги выделят из британского фонда Good Governance Fund, который с 2015 года участвует в поддержке экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.
- Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания согласовала со США пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину, которые «будут активированы в ту же минуту, как только нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».
- Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс также отмечала, что в случае введения новых санкций британские активы тех, «кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российским властям», будут заморожены, а сами они не смогут попасть в страну.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.