Володимир Зеленський очікує на особисту зустріч з Путіним, щоб розблокувати відносини між країнами

Президент України Володимир Зеленський очікує на особисту зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним. На його переконання, ця зустріч зможе розблокувати відносини між Україною і Росією.

Про це президент заявив у інтервʼю «РБК-Україна».

«Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч — це сигнал про те, чого сторони хочуть», — заявив він.

Зеленський вважає, що сторони могли б обмінятися думками та зрозуміти, чи є сенс повторно зустрічатися через 6 місяців і продовжувати розмову.

«Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати, що у найближчі 5—10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі. Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності», — резюмував президент.