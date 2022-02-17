Верховна Рада звільнила голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з другої спроби — 27 січня цього не змогли зробити через технічний збій.
За проголосували 318 народних депутатів.
Самого Сенниченка не було під час голосування, хоча народні депутати вимагали звіту про виконану ним роботу. У «Батьківщині» заявляли, що не голосуватимуть без звіту, але у підсумку підтримали його відставку.
- Сенниченко став головою Фонду держмайна у вересні 2019 року. У середині листопада 2021 року стало відомо, що він написав заяву про відставку.
- 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали завод «Більшовик» у рамках великої приватизації. Стартова ціна була на рівні 1,39 мільярда гривень. Завод продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ «Дженерал Комерс», повʼязаному з холдингом UFuture, що належить бізнесменові Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють створити на місці заводу інноваційну інфраструктуру із мільярдними інвестиціями та нові робочі місця.
- 17 листопада Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу та почав перевіряти можливу змову учасників аукціону. Через день Дмитро Сенниченко оголосив про свою відставку, але уточнив, що це не через «Більшовик». ЗМІ повʼязували відставку з приватизацією заводу.