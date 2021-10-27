Київський завод «Більшовик» продали на аукціоні за 1,42 мільярда гривень

На аукціоні Фонду державного майна продали «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у рамках великої приватизації.
Трансляція аукціону велася на YouTube-каналі фонду.
Стартова ціна торгів — 1,39 мільярда гривень. Кожен учасник міг підвищувати ціну на 20 мільйонів. Зрештою завод продали за 1 429 017 000 гривень ТОВ «Дженерал Комерс» — її конкурентами були компанії «Інвест новації» та «ІДК Каскад».
Компанія отримала контрольний пакет акцій заводу (100%), який було засновано 1881 року. Згідно із умовами приватизації, затвердженими Кабміном, новий власник має інвестувати в модернізацію щонайменше 57 мільйонів гривень протягом трьох років. Також власник має погасити борги у розмірі понад 400 мільйонів гривень і зберегти частину потенційного виробництва на майданчику в Києві чи Жашкові.
Тепер переможець протягом 10 днів має підписати договір купівлі-продажу та протягом 30 днів перерахувати гроші до державного бюджету. Далі розпочнеться етап розвитку заводу.
Це перший успішний обʼєкт великої приватизації за останні 15 років, заявили у Фонді. Останнім великим обʼєктом була «Криворіжсталь» («АрселорМіттал»).
- Компанія «Дженерал Комерс» зареєстрована у 2018 році. Її керівник — Ігор Хижняк. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. Статутний капітал — 4 110 гривень. Засновниками компанії вказані Володимир Долгополов, кіпрська компанія «АБ Піллар Холдінгз Лімітед» та інвестфонд «Ларам Систем» (Київ).
- У грудні уряд затвердив перелік держпідприємств, які підлягають приватизації. У 2021 році уряд планує продати Одеський припортовий завод, завод «Більшовик», Об’єднану гірничо-хімічну компанію, «Президент-готель» у Києві, а також «Центренерго». До продажу готують також кілька обленерго та теплоелектроцентралей.