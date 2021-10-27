Київський завод «Більшовик» продали на аукціоні за 1,42 мільярда гривень

На аукціоні Фонду державного майна продали «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у рамках великої приватизації.

Трансляція аукціону велася на YouTube-каналі фонду.

Стартова ціна торгів — 1,39 мільярда гривень. Кожен учасник міг підвищувати ціну на 20 мільйонів. Зрештою завод продали за 1 429 017 000 гривень ТОВ «Дженерал Комерс» — її конкурентами були компанії «Інвест новації» та «ІДК Каскад».

Компанія отримала контрольний пакет акцій заводу (100%), який було засновано 1881 року. Згідно із умовами приватизації, затвердженими Кабміном, новий власник має інвестувати в модернізацію щонайменше 57 мільйонів гривень протягом трьох років. Також власник має погасити борги у розмірі понад 400 мільйонів гривень і зберегти частину потенційного виробництва на майданчику в Києві чи Жашкові.

Тепер переможець протягом 10 днів має підписати договір купівлі-продажу та протягом 30 днів перерахувати гроші до державного бюджету. Далі розпочнеться етап розвитку заводу.

Це перший успішний обʼєкт великої приватизації за останні 15 років, заявили у Фонді. Останнім великим обʼєктом була «Криворіжсталь» («АрселорМіттал»).