Киевский завод «Большевик» продали на аукционе за 1,42 миллиарда гривен

На аукционе Фонда государственного имущества продали «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик») в рамках большой приватизации.

Трансляция аукциона велась на YouTube-канале фонда.

Стартовая цена торгов — 1,39 миллиарда гривен. Каждый участник мог повышать цену на 20 миллионов. В итоге завод продали за 1 429 017 000 гривен ООО «Дженерал Комерс» — ее конкурентами были компании «Инвест новации» и «ИДК Каскад».

Компания получила контрольный пакет акций завода (100%), который был основан в 1881 году. По условиям приватизации, утвержденным Кабмином, новый владелец должен инвестировать в модернизацию не менее 57 миллионов гривен в течение трех лет. Также владелец должен погасить долги в размере свыше 400 миллионов гривен и сохранить часть потенциального производства на площадке в Киеве или Жашкове.

Теперь победитель в течение 10 дней должен подписать договор купли-продажи и в течение 30 дней перечислить деньги в государственный бюджет. Дальше начнется этап развития завода.

Это первый успешный объект большой приватизации за последние 15 лет, заявили в Фонде. Последним крупным объектом была «Криворожсталь» («АрселорМиттал»).