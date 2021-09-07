В Фонде госимущества назвали дату аукциона по приватизации завода «Большевик»

Фонд государственного имущества определил, что аукцион по приватизации «Первого киевского машиностроительного завода» (ранее — «Большевик») в Киеве состоится 27 октября.
Об этом пишет пресс-служба ФГИУ.
Соответствующее решение приняла аукционная комиссия на заседании 7 сентября. Во время аукциона будет продано 100% акций завода.
«Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выиграют все — и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев — который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн и миллиардные поступления от приватизации», — заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Стартовая цена за завод на аукционе будет 1,39 миллиарда гривен.
- В декабре правительство утвердило перечень госпредприятий, подлежащих приватизации. В 2021 году правительство планирует продать Одесский припортовый завод, завод «Большевик», Объединенную горно-химическую компанию, «Президент-отель» в Киеве, а также «Центрэнерго». К продаже готовят также несколько облэнерго и теплоэлектроцентралей.