В Фонде госимущества назвали дату аукциона по приватизации завода «Большевик»

Фонд государственного имущества определил, что аукцион по приватизации «Первого киевского машиностроительного завода» (ранее — «Большевик») в Киеве состоится 27 октября.

Об этом пишет пресс-служба ФГИУ.

Соответствующее решение приняла аукционная комиссия на заседании 7 сентября. Во время аукциона будет продано 100% акций завода.

«Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выиграют все — и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев — который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн и миллиардные поступления от приватизации», — заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Стартовая цена за завод на аукционе будет 1,39 миллиарда гривен.